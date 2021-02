Boeing déplore ses pertes et repousse les livraisons du 777X à fin 2023, au mieux

Le programme 777X a ainsi enregistré une charge avant impôt de 6,5 milliards de dollars, nécessaire en raison des frais à couvrir, liés à une demande moins importante que prévue, et d'un programme de certification qui tarde. Le carnet de commandes de l'appareil, qui était de 350 il y a un an, est tombé à 191 ces dernières semaines. Les principaux clients de la compagnie qui ont jeté leur dévolu sur le 777X (Emirates, Etihad Airways, Cathay Pacific et Lufthansa) ont tous décidé soit de convertir une partie de la commande en 787-10, soit de décaler les livraisons.