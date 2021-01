Airbus va progressivement augmenter ses cadences de production en 2021, en faisant preuve de prudence

"Débarrassé" de l'A380, dont le destin était déjà scellé bien avant que la Covid-19 ne débarque dans nos vies, Airbus se concentre désormais sur l'A350 et l'A330 sur le marché des gros porteurs. Et l'avionneur européen annonce que leur production devrait rester stable en comparaison aux niveaux actuels. Il devrait ainsi produire 5 A350 et 2 A330 par mois cette année. Airbus a souhaité rassurer ses clients et prospects en indiquant que l'A350 ne subirait pas une hausse de ses tarifs.