Boeing s'effondre au troisième trimestre face à Airbus, sur fond de crise

« Notre portefeuille diversifié, qui comprend les services gouvernementaux, ainsi que les programmes de défense et spatiaux, continue de nous assurer une certaine stabilité, tandis que nous nous adaptons et reconstruisons nos activités pour aborder la période post-pandémie dans les conditions optimales », a déclaré le patron de Boeing, Dave Calhoun, qui se veut positif et compte sur la relance attendue du 737 MAX, qui a effectué 1 400 vols d'essai et de vérification.