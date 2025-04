Le NH90 Caïman standard 2 étend considérablement les capacités opérationnelles des forces spéciales françaises. L'hélicoptère biturbine a été conçu pour l'insertion et l'extraction de commandos. Et avec ses 11 tonnes, il offre aussi des fonctionnalités d'appui-feu et de communications tactiques avancées, qui sont indispensables lors des opérations en terrain hostile.