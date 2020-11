L'Allemagne commande 38 Eurofighter à Airbus, un juteux contrat pour l'avionneur

Et le renouvellement de la vieillissante flotte allemande pourrait se poursuivre. À l'origine, l'Allemagne devait acquérir 93 avions européens Eurofighter et 45 F-18 américains, à la fois pour soutenir l'industrie militaire européenne et pour satisfaire à ses obligations envers l'OTAN et les États-Unis, comme l'indiquent nos confrères de l'AFP. Mais une nouvelle commande ne pourra pas intervenir avant la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire après les élections fédérales allemandes.