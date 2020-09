La Grèce est le premier Etat européen à acheter des Rafale à la France

Après avoir eu du mal à s’exporter, le Rafale a connu une véritable ruée vers l’or en 2015, avec des ventes successives en Egypte, au Qatar et en Inde. Depuis cinq ans, les paris allaient donc bon train pour connaître le quatrième client export du Rafale. Les regards étaient principalement tournés vers la Suisse, la Finlande et les Emirats Arabes Unis.