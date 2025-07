Le gros contrat a été décroché par la société Harmattan AI, installée à Paris. Son petit drone quadricoptère de 1,8 kilogramme affiche de jolies caractéristiques solides. Il a une portée réelle de 2 kilomètres et dispose de 40 minutes d'autonomie en vol. Il est en plus conçu et assemblé dans l'Hexagone donc, ce qui répond à l'indispensable nécessité de souveraineté des armées tricolores.