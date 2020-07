Navya déploie ses véhicules autonomes de niveau 4 et s'envole en Bourse

Il s'agit d'un premier déploiement pour la navette Evo, qui résulte de six ans d'expérimentation et de 200 déploiements préliminaires dans le monde. Cette ultime version, qui comprend une nouvelle architecture de capteurs a ainsi atteint une autonomie de niveau 4, c'est-à-dire une conduite pleinement autonome dans des environnements spécifiques (le plus souvent des parkings ou des tronçons d'autoroutes).