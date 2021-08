Aviation électrique : la compagnie brésilienne Azul se tourne vers l’eVTOL Lilium Jet

Cette annonce s’inscrit dans une longue lignée de communications fracassantes, aussi bien de la part des start-up aéronautiques que des compagnies aériennes ou des spécialistes du transport logistique . Et comme à chaque fois, l’accord entre Azul et Lilium reste soumis à conditions, et ne constitue pas une commande ferme. Si Lilium a bien avancé la conception de son Lilium Jet, rien ne garantit que l’appareil sera opérationnel en 2025. Et même si c’était le cas, il faudra que Lilium travaille d’arrachepied pour permettre la certification de son eVTOL auprès des autorités brésiliennes. Ce qui ne sera pas une mince affaire.