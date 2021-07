Après le supersonique, United Airlines veut des avions à propulsion électrique

Après une année 2020 catastrophique, la plus grande compagnie aérienne du monde, basée à Chicago, enchaîne les annonces tonitruantes. Le 3 juin dernier, United Airlines déclarait vouloir acheter entre 15 et 50 avions supersoniques Boom Overture, afin de révolutionner ses lignes transocéaniques. Quelques jours plus tard, c’est une gigantesque commande pour 200 Boeing 737 et 70 Airbus A321neo qui faisait la une de la presse spécialisée.