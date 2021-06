Sur les traces du Concorde : United Airlines achète 15 avions supersoniques auprès de Boom Supersonic

Jusqu’à présent, seuls deux avions de ligne supersoniques ont connu une carrière commerciale : le Tu-144 soviétique, retiré du service régulier dès 1978, et le Concorde franco-britannique, qui a terminé sa carrière en 2003. Très bruyants et polluants, ces appareils semblaient jusqu’à présent inadaptés au voyage de masse pratiqué depuis près de trois décennies.

Mais plusieurs compagnies, dont Boom Supersonic, sont persuadées du contraire. Boom Supersonic, marque commerciale de la société Boom Technology, a été créée en 2014 autour d'un pari fou : rendre le vol supersonique abordable et compatible avec les nouveaux enjeux environnementaux. Pour cela, la start-up américaine a conçu l’Overture, un avion plus modeste que le Concorde, mais qui se veut bien plus moderne.