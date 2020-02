Boom présente son XB-1, un avion supersonique que la start-up veut "totalement neutre en carbone"

La version de démonstration du XB-1 présentée en 2017 © Boom

L'Overture © Boom

Source : TechCrunch

Alors que le secteur n'est pas connu pour être un bon élève en termes d' émissions de gaz à effet de serre , Boom affirme que le programme de test de son XB-1 sera «». Celui-ci doit fournir à l'aviation commerciale un moyen de moins polluer.Ce programme, neutre en CO, concernera le XB-1 mais aussi le développement d'un appareil de ligne baptisé Overture et destiné au transport de passagers. Lui aussi respectera donc le programme neutre en COde Boom. Selon ses termes, la start-up deviendra ainsi le premier concepteur à atteindre un tel niveau d'engagement en faveur de l'environnement.Pour y parvenir, Boom compte sur son partenariat avec Prometheus Fuel, une société spécialisée dans la production de biocarburant à partir d'électricité d'origine renouvelable (en particulier du solaire et de l'éolien). La start-up a déjà testé ses biocarburants lors des premiers essais au sol, et affirme aujourd'hui pouvoir l'utiliser pour l'ensemble de son projet.Néanmoins, le développement du XB-1 doit se poursuivre. Dans le cadre d'un partenariat avec le programme d'entraînement, Boom entend tester son appareil dans l'espace aérien au-dessus du désert de Mojave. Ces essais en vol sont attendus pour l'été. S'ils sont concluants, les données recueillies serviront à la conception de l'Overture, pour lequel Boom a déjà établi des contrats avec les groupes JAL et Virgin.