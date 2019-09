Les émissions de CO2 issues du transport aérien ne cessent de grimper, d'après une étude

2

est une ONG sans but lucratif qui travaille sur l'impact de l'industrie du transport sur l'environnement. Elle collabore notamment avec les gouvernements afin de définir des normes pour limiter la pollution.Cette semaine, l'organisme a publié une étude relative aux émissions de dioxyde de carbone, l'un des principaux gaz à effet de serre, par les compagnies aériennes américaines. Et le constat n'est pas réjouissant : entre 2016 et 2018, les rejets de COet la consommation de carburant auraient augmenté de 7 %.Le rapport s'attarde aussi à classer les principales compagnies, en fonction de leur empreinte écologique. En haut du classement, on retrouve ainsi Frontier Airlines, entreprise située à Denver, qui a investi dans des avions Airbus plus efficaces en matière d'énergie. À l'opposé, on retrouve à la dernière place JetBlue Airways, basée à New York.De leur côté, les compagnies aériennes américaines se sont élevées contre les conclusions du rapport. À travers la voix du porte-parole d'Airlines for America, groupe représentant ces sociétés, elles ont préféré mettre en avant les résultats positifs obtenus ces dernières années. D'après leurs données, leurs émissions de COn'ont augmenté que de 3 % entre 2000 et 2018, alors que le nombre de personnes et de marchandises transportées a grimpé de 42 %. Elles ont également souligné les investissements réalisés dans la recherche de carburants alternatifs et d'avions plus économes.Ce point n'est toutefois pas éludé par l'étude. D'après les chiffres publiés, l'efficacité énergétique des compagnies aériennes américaines serait 3 % supérieure en 2018, par rapport à 2016. Une statistique qui s'avère donc insuffisante en regard de l'augmentation du nombre de vols. Selon les auteurs du rapport, les compagnies pourraient obtenir de bien meilleurs résultats en renouvelant leur flotte d'avions et en les remplissant davantage à chaque voyage.À l'heure actuelle, l'aviation représente environ 2,5 % des émissions de COdans le monde. Une proportion bien en deçà de celle du transport routier (environ 18 %), mais qui connaîtrait une croissance très rapide.