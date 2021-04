La start-up Exosonic dévoile son concept du futur jet supersonique des présidents américains

Côté performances, Exosonic devrait pouvoir mettre au point un appareil capable de voler à Mach 1,8. Imaginez : une vitesse pouvant culminer à 2222 km/h ; soit deux fois plus rapide que celle d'un gros-porteur commercial actuel, et plusieurs dizaines de kilomètres par heure plus vite que le célèbre Rafale, l'avion de chasse français. Et bien au-delà de la vitesse du son (1 224 km/h, Mach 1, en conditions normales). Le futur président des USA pourrait être, avec un tel aéronef, à moins de 3 heures de Paris depuis Washington. De quoi imaginer un aller-retour dans la journée, comme à l'époque du Concorde. Et l'appareil pourra même voir plus loin, avec une portée supérieure à 9 000 km.