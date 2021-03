Airbus lance une application gratuite, "Tripset", pour faciliter le voyage en temps de Covid

La configuration actuelle des vols commerciaux aériens incite les acteurs majeurs du secteur à réinventer, ou tout du moins à adapter l'expérience client à la situation. La pandémie de Covid-19 perturbe depuis plus d'un an l'aérien, et alors que la situation ne s'améliorera pas de manière certaine avant de longs mois, Airbus a mis en ligne, jeudi 25 mars sur Android et iOS, une application inédite et gratuite, baptisée « Tripset », qui se destine à simplifier le parcours client et à faciliter la réservation des billets, puis le voyage des passagers.