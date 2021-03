Cryogénie et supraconductivité : Airbus veut révolutionner la propulsion électrique de ses futurs avions

ASCEND sera conçu et construit par Airbus au cours des trois prochaines années, en gardant comme objectif de pouvoir adapter ce système à ses turbopropulseurs, aux turbosoufflantes et aux propulseurs hybrides. L'avionneur espère tester et évaluer la technologie avant la fin de l'année 2023, et ainsi dessiner l'architecture de système de propulsion de demain, nécessaire aux futurs avions qui devront servir à leur tour l'objectif de la décarbonisation du secteur.