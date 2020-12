Le pôle français Aerospace Valley lance l'initiative MAELE pour un avion décarboné

Lors du dernier Salon du Bourget, en 2019, c’était justement le concept mis en avant par EcoPulse, un projet proposé par Airbus, Daher et Safran sur une base d’avion d’affaire TBM-700. Sa propulsion hybride repose sur une turbine à combustion fonctionnant au carburant traditionnel et alimentant directement l’hélice dans le nez de l’avion. Mais cette turbine est également combinée à un générateur électrique alimentant des batteries à haute densité énergétique. Ces dernières viennent alors propulser six hélices réparties le long des ailes de l’avion pour un vol de croisière sans émission de CO 2 .