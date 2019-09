Volotea va développer un avion hybride-électrique court-courrier destiné aux passagers

© Crédits photo : Volotea/DΔNTE Aeronautical

Desservir des zones dépourvues de transports

Une commercialisation envisagée d'ici environ cinq ans pour le modèle hybride

Volotea a annoncé, il y a quelques jours, avoir conclu un accord avec la start-up DΔNTE Aeronautical pour développer un appareil hybride-électrique qui sera destiné au transport de passagers. Plusieurs institutions, européennes (comme ALTRAN, géant mondial des solutions d'ingénierie et innovation) et australiennes, collaborent également pour développer ce projet d'avion commercial qui doit aboutir sur un prototype prêt à être testé en 2020, et qui pourrait aider à réduire de 50 % les émissions de combustibles.L'avion qui doit être mis au point est un court-courrier, c'est-à-dire qu'il doit desservir des lignes réalisant de courtes distances, dont certaines ne seraient pas encore ouvertes aujourd'hui. La compagnie espagnole Volotea y voit une excellente opportunité, étant elle-même une spécialiste des vols courts directs, plus particulièrement entre les capitales régionales européennes.Le projet est motivé par une ambition double. D'un côté, les acteurs souhaitent booster le développement économique des zones rurales qui, aujourd'hui, sont impactées par le manque de solutions en matière de transport. Et d'un autre côté, le projet doit répondre à l'objectif de réduire de 50 % les émissions nettes de COdans l'aviation d'ici 2050, fixé par l'Association internationale du transport aérien (AITA).L'appareil développé par Volotea et DΔNTE Aeronautical est prévu pour embarquer, indique la compagnie. Pour parvenir à la réduction de l'empreinte carbone de l'aviation et diminuer la pollution sonore, Volotea fournit des analyses de marché et des données techniques à la start-up, ainsi que des ingénieurs, qui assureront un support technique.La start-up, présente en Espagne et en Australie, a lancé la conception d'un appareil pouvant transport 19 à 35 personnes et dont «», précise-t-elle. L'idée, pour la société, est de commercialiser des appareils 100% électriques dans le futur. Mais ce ne sera pas avant 2030. Voilà pourquoi, dans un premier, c'est la solution hybride qui est envisagée. Et la commercialisation d'un tel appareil pourrait intervenir d'ici cinq ans environ.