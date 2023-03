Ce méga-yacht n'émet pas de CO2, mais de là à dire qu'il est écolo...

Les yachts sont l'apanage des plus riches. Extravagants et luxueux, ils ont aussi la réputation d'être particulièrement polluants, notamment en ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone. S'il est hors de question pour certains de changer de mode de vie, il est possible de faire des efforts en abandonnant les énergies fossiles pour adopter des solutions plus écologiques… Du moins, sur le papier.