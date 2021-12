Solaire et doté d'une voile kite, ce yacht "écolo" souffle un vent nouveau sur le nautisme de luxe

Embarquant jusqu'à quatre cabines, vous pouvez ainsi naviguer à une vitesse moyenne de six à huit nœuds, maximum vingt nœuds, grâce aux deux moteurs électriques de 2x340 kW et des batteries de 286 kWh. Le navire de 17 mètres sur 9, avec un tirant d'eau de moins d'un mètre idoine pour les fonds peu profonds, n'est pas vraiment destiné aux vieux loups de mer qui aiment hisser la grand-voile et se prendre pour Jean Le Cam.

Mais Silent-64, le grand frère de Silent-60, a réussi la performance d'être le premier yacht du genre, destiné à être produit en série, à atteindre la Barbade depuis Carthagène (Espagne) en seulement 16 jours. Un produit pas seulement destiné à trôner au large de Monaco, donc. D'ailleurs, deux autres bateaux, Silent-80 et Silent-100, sont déjà dans les cartons et pourront ravir celles et ceux qui ont les moyens de se les offrir, comme les admirateurs de ce genre de navire.