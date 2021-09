MS Satoshi : 3 hommes et 1 bateau, ou l’utopie flottante au pays des crypto-monnaies

Qui n’a jamais rêvé de vivre au milieu de l’océan, loin de toutes règles et de tous gouvernements et d'y créer sa propre communauté crypto-friendly ? C’est le pari fou qu’ont fait Grant Romundt, Rüdiger Koch et Chad Elwartowski en 2020, inspirés par la vision du fondateur du Seasteading Institute pour qui les villes du futur seront libres et au large des océans.