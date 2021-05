Bosch, Shell et Volkswagen planchent sur un carburant réduisant de 20 % les émissions de CO2

Pour convaincre les automobilistes d'opter pour cette nouvelle essence, il ne faudra pas compter sur des prix attractifs. Shell ne la proposera pas moins chère que le V-POWER SP98, son carburant haut de gamme.

Les concepteurs visent avant tout le marché des véhicules hybrides, tablant notamment sur des batteries toujours plus performantes qui permettront une large prédominance de l'électrique. Stockable plus longtemps que des essences classiques dans un réservoir, cette Blue Gasoline disposera notamment d'additifs anti-corrosion. Les pleins pourraient notamment être moins fréquents qu'avec un carburant classique pour les véhicules de ce type, d'où un investissement avec une potentielle rentabilité à plus long-terme.

Lancée dès mai 2021, la Blue Gasoline est pour l'instant disponible dans quelques stations-services au sein d'usines Bosch en Allemagne. À terme, l'objectif est de la substituer à la pompe au SP95-E10. Même si aucune date précise n'est donnée quant à une mise à disposition de cette essence sur le marché français, Bosch, Shell et Volkswagen comptent sur le mélange entre biomasse, composants synthétiques et essence classique pour une diffusion rapide de ce nouveau carburant.

Dans la lignée de la Blue Gasoline, Volkswagen continue de tester, depuis 2018, le R33 BlueDiesel , dans son usine de Wolfsburg en Allemagne. Celui-ci permettrait également une réduction de 20 % des émissions de CO 2 et serait aussi composé à 33 % d'énergies renouvelables.

Deux carburants frères pour envisager une énième alternative au 100 % fossile, avec l'objectif de potentiellement répondre aux objectifs climatiques du siècle à venir.