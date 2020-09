Audi renouvelle l'A3 g-tron pour réduire ses émissions grâce au gaz naturel

C'est le moteur essence 1,5 TFSI qui est utilisé dans cette voiture ; il développe 131 chevaux, 200 Nm de couple, et possède un turbo à géométrie variable conçu spécialement pour ce moteur. Tout a été pensé pour que le fonctionnement au gaz soit optimisé, y compris l'adoption d'un cycle de Miller, qui permet une meilleure récupération de la chaleur et donc une plus grande efficience. Le bloc a reçu une tête de cylindre, un système d'injection et un convertisseur catalytique spécifiques.