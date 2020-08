Au Royaume-Uni, du biométhane à base de fumier de vache dans le réseau de gaz naturel

Un essai a ainsi débuté fin juillet. Il vise à alimenter une dizaine de foyers en biogaz pendant un an. Si le test est une réussite, National Grid envisagera d'injecter dans son réseau davantage de biométhane. Il doit, à terme, remplacer le gaz naturel fossile et aider le pays à tenir ses engagements d'émission de CO 2 pour 2050.