Véhicules : la conversion essence vers électrique est désormais autorisée et encadrée par la loi

Le « rétrofit » autorisé en France

Divers installateurs en France

Source : Capital

Evidemment, l'arrêté ministériel s'accompagne de différentes restrictions, et l'ensemble fera l'objet d'un bilan complet dans deux ans.Il est donc désormais officiellement possible de transformer une voiture thermique (de catégorie M ou N) en un véhicule 100 % électrique , à condition toutefois que le modèle original ait plus de cinq ans (à la date de la conversion).En ce qui concerne les véhicules de catégorie L (cyclomoteurs, quadricycles...), ce même délai a été ramené à trois ans. Inutile toutefois d'espérer électrifier votre voiture de collection ou votre engin agricole favori, ces derniers ne sont pas pris en compte dans l'arrêté.Bien sûr, la conversion électrique (ou «») doit être effectuée auprès d'un professionnel habilité, qui pourra opter pour une motorisation à batterie ou à pile à combustible. Comptez environ 10 000 euros pour la conversion d'un véhicule.Il y a quelques semaines, nous évoquions déjà sur Clubic ce « retrofit » , qui n'a finalement été officialisé que ce vendredi 3 avril.À noter qu' une start-up française, Transition-One , est déjà spécialisée dans la transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques. C'est le cas notamment de la Renault Twingo II Dans deux ans, cette nouvelle conversion électrique fera l'objet d'un bilan complet, qui permettra notamment d'apporter des modifications au texte, si cela est jugé nécessaire. On pourra alors découvrir le nombre de transformations réalisées, la liste des installateurs agréés ou encore les différents soucis rencontrés par les clients.