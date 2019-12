Des précommandes ouvertes pour une Renault Twingo électrique

La Twingo électrique déjà sur les rails ?

Il y a quelques semaines, on évoquait sur Clubic l'arrivée probable d'une Renault Twingo électrique en 2020 . Une petite citadine zéro émission de COqui pourrait être proposée à un tarif inférieur à celui de la ZOE Evidemment, le kit proposé parn'a rien d'officiel (vis-à-vis de Renault en tout cas), mais il propose tout de même de transformer une bonne vieille Twingo 2 thermique, en un modèle 100 % électrique. La livraison est promise avant le 30 septembre 2020, avec une transformation facturée 5 000 euros. À noter que l'on parle bien ici de véhicules rétrofités, et livrés homologués.Côté technique, cette Twingo 2 «» permet de grimper jusqu'à 110 km/h en vitesse de pointe, et dispose d'une batterie 15 kWh qui assure une autonomie d'environ 100 km. Cette dernière est d'ailleurs garantie cinq ans, ou 100 000 km.