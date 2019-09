Une start-up française propose de transformer les véhicules Diesel en version électrique

Une conversion pour 5 000 euros

Expérimentations

Source : Electrek

Cette opération reste néanmoins coûteuse. La start-up françaisecherche donc à la rendre plus accessible : la société affirme avoir mis au point un procédé offrant un tarif relativement abordable.Le procédé de conversion d'un véhicule thermique à l'électrique, appelé le «» n'a rien de nouveau. Il reste néanmoins relativement complexe. Il faut, pour chaque véhicule, adapter des pièces spécifiques sur une voiture qui n'a pas été prévue pour recevoir de moteur électrique. C'est d'ailleurs ce qui explique le prix élevé de l'opération, malgré son éligibilité aux primes proposées par le gouvernement Le fondateur de, Aymeric Libeau, affirme pouvoir réaliser le «» pour 8 000 euros, en proposant des kits dédiés. Une fois la prime à la conversion de ce kit déduite, le tarif est ramené à. «».De fait,ne transforme pas (encore) n'importe quel véhicule. À l'heure actuelle,, parmi lesquels lade Renault, lade Citroën, l'de Toyota et lade Volkswagen. Un prototype réalisé à partir d'une Renault Twingo de 2009 a déjà réalisé un test de 5 000 kilomètres sans panne.La société admet que son procédé est encore au, tout en restant optimiste : son objectif est d'avoir réalisé 100 000 conversions d'ici quatre ans. L'enseigne, qui cherche à lever, s'apprête à s'installer dans un espace de 10 000 m² près d'Orléans.Le «» est aussi une promesse de rentabilité. Il permettrait de remplacer un moteur usé par un autre totalement neuf,. Aymeric Libeau, de son côté, affirme qu'avec le carburant et une partie de l'entretien en moins, la conversion peut être rentabilisée en trois ans et demi.se charge également d'assurer quelques services supplémentaires : une garantie de deux ans ainsi qu'un dispositif d'appel d'urgence (), obligatoire sur les véhicules commercialisés après le 1avril 2018.Il ne manque aujourd'hui plus que l'. C'est ce queespère obtenir d'ici la fin de l'année. Une fois convertis, les véhicules devenus électriques afficheront. Les voitures se rechargeront en trois à quatre heures, restant à privilégier pour les trajets maison-travail, donc.