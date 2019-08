Nouvelle prime à la casse : jusqu'à 2500€ d'aide à l'achat d'un véhicule électrique ou hybride

© Pixabay

Qui a droit à la prime à la casse ?

Quels véhicules peut-on acheter ?

Quel est le montant de la prime ?

Volonté de faire des économies oblige, le gouvernement a été contraint de revoir sa copie concernant la(ou prime à la conversion)., les règles de la prime, et lede l'aide à la conversion est désormais(RFR/part), et non sur le simple fait d'être imposable ou non. La nouvelle ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne, a justifié la mesure en évoquant une «». Voici ce qui change pour la prime à la casse.Les choses ont un peu évolué en la matière, nous le disions. Rappelons tout d'abord que lorsque vous troquez votre ancien véhicule pour un véhicule neuf, c'est la première date d'immatriculation du véhicule qui fait foi.Ainsi, vous êtes éligible à la prime si vous retournez un(non-classé en Crit'air 5) et que votre RFR/part est supérieur à 13 489 euros. Pour un(Crit'air 4), votre RFR/part doit être inférieur ou égal à 13 489 euros. Enfin, tous les foyers qui mettent à la casse leuret non classé en vignette Crit'Air, peuvent bénéficier de la prime à la casse.Notons que le véhicule à détruire doit vous appartenir depuis au moins un an. Il doit également être assuré à la date de facturation et immatriculé en France.Très clairement, le gouvernement veut. Il n'impose. Pour un modèle hybride rechargeable, le revenu fiscal de référence est fixé à 21 690 euros maximum. Si vous avez en tête d'acheter un véhicule essence ou diesel, le RFR ne doit pas dépasser 13 489 euros (26 978 € pour un couple sans enfants et 40 467 € pour un couple avec deux enfants).Alors que lade COpar kilomètre (CO/km) ne devait pas dépasser les 122 grammes jusqu'au 1août, son niveau. L'État a par ailleurs fixé à 60 000 euros TTC maximum le prix du véhicule acheté, pour être éligible.La prime à la conversion est désormais(neuve ou d'occasion, immatriculée après le 1janvier 2011), d'une(immatriculée après le 1septembre 2019), d'une(neuve ou d'occasion 20 grammes de CO/km max.), et d'une(neuve ou d'occasion entre 20 et 50 grammes de CO/km max.).Si vous déposez à la casse un véhicule concerné par le dispositif et que votre revenu fiscal de référence correspond aux exigences de l'État, vous pouvez ensuite connaître le montant de votre prime.Sans surprise, le montant est plus important si vous faites acquisition d'un, puisqu'il est de. Précisons que le montant de la prime pour l'achat de l'un des types de véhicule éligibles(ce que l'on appelle le « bonus écologique ») si votre RFR/part est inférieur à 6 300 euros (ou 13 489 euros pour les rouleurs qui attestent rouler plus de 60 km/jour ou 12 000 km/an), dans la limite de 80% de la valeur du véhicule.Le montant de la prime à la casse version 2019 est de(neuf ou d'occasion), d'un(immatriculéle 1septembre 2019) ou d'un(autonomie limitée). Ici aussi, il est possible de bénéficier du bonus écologique (prime de 3 000 euros), aux mêmes conditions que pour l'acquisition d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable.L'achat d'une(deux-roues, trois-roues motorisés et quadricycles électriques) donne lieu à une prime de 1 100 euros pour les ménages dont le RFR/part est inférieur ou égal à 13 489 euros. Les autres, eux, n'ont droit qu'à 100 euros.Voilà, désormais, vous savez tout sur la nouvelle prime à la casse. Sachez également que des sites comme vendezvotrevoiture.fr (partenaire de l'État) proposent une estimation gratuite en une petite minute.