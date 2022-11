C'est voté ! Bientôt des panneaux solaires sur tous les parkings de France ?

Le 4 novembre, les sénateurs ont adopté en première lecture et après avoir engagé une procédure accélérée, le projet de loi présenté par la ministre de la Transition énergétique et qui entend donner un coup de fouet au déploiement des énergies renouvelables, tout en améliorant « l'acceptabilité locale » vis-à-vis de ces technologies. Le texte, qui vise aussi une plus importante exploitation de l'éolien en mer, consacre tout un titre au développement de l'énergie solaire thermique et photovoltaïque. Cela passera notamment par l'équipement des parkings extérieurs en panneaux photovoltaïques.