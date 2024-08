Quoi de plus naturel que de feuilleter un magazine dans une salle d'attente par exemple ? Au fil des pages, vous pouvez tomber sur des publicités pour des parfums de grande marque, des boissons énergisantes ou… un investissement dans des parkings équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le pitch est alléchant : un placement sûr, écologique et très rentable. Qui dit mieux ?

Pour vous mettre en confiance, les escrocs n'hésitent pas à usurper l'identité d'entreprises connues comme EDF ou de grands groupes de parkings. Ils vont même jusqu'à créer de fausses plaquettes commerciales dignes des plus grandes sociétés.

Le piège se referme quand vous scannez le QR code de la pub. Vous atterrissez sur un site qui a l'air tout ce qu'il y a de plus officiel. On vous demande vos coordonnées pour être recontacté. Et c'est là que ça se corse.

Un faux conseiller vous appelle et vous vante les mérites de cet investissement en or. Les rendements annoncés donnent le tournis : jusqu'à 9 % par an, net d'impôts s'il vous plaît ! Comment résister ?

Sauf qu'une fois le virement effectué, de votre argent vous ne verrez plus la couleur. Un jeune homme de 28 ans en a fait les frais. Bilan de l'opération : 19 600 euros envolés dans la nature. Malgré une plainte déposée et sa banque prévenue, il n'a pu récupérer que 275,69 euros, soit « tout ce qu’il y avait sur le compte », déplore-t-il auprès de l'association 60 Millions de Consommateurs, qui a mené l'enquête.