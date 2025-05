Toujours selon la même source, Patrick Drahi envisage une cession d'une participation majoritaire dans SFR pour cet accord. Or, pour rappel, il avait déjà dû céder 45% des parts au capital de l'opérateur à ses créanciers en début d'année, ce qui lui avait alors permis d'effacer 8,6 milliards des 24 milliards d'euros de dette alors affichés par Altice.

La vente de cette majorité de contrôle devrait lui rapporter beaucoup plus, puisqu'il est estimé qu'elle se fera avec une valorisation complète de SFR à près de 30 milliards d'euros. Bloomberg indique que les discussions sont encore au stade préliminaire, et que Patrick Drahi pourrait encore changer d'avis et tenter de plutôt racheter certaines parts de SFR détenues par ses créanciers avant de revendre l'ensemble de ses parts.