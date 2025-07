Au vu de tout ce qui est entendu ces dernières années, et de ce qui commence à se mettre en place, la question est simple : où se trouve la limite ? C'est-à-dire que s'il existe des craintes légitimes quant aux problèmes qu'internet peut créer, notamment du côté des mineurs, on peut aussi se demander s'il n'est pas nécessaire de poser des limites aux intrusions de l'État, au-delà desquelles il lui serait impossible de légiférer pour surveiller en masse notre activité.

On peut rappeler par exemple que, peu importe les problèmes que pouvait rencontrer la société les décennies précédentes, un principe comme le secret de la correspondance n'avait pas été remis en cause. Faut-il développer des principes similaires à l'ère du numérique, qui permettrait de circonscrire et de sanctuariser un certain nombre d'activités et de données, afin de les mettre hors de la main du gouvernement, qu'importe la cause invoquée ? La réflexion pourrait bien monter dans les années à venir.