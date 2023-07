Macron peut-il vraiment "couper" les réseaux sociaux en cas d'émeutes ?

Dans sa réflexion, le président de la République considère que les réseaux sociaux peuvent tout à fait se transformer en un « instrument de rassemblement », pour « essayer de tuer ». De nombreux appels à la violence et de nombreuses violences ou dégradations ont, ces derniers jours, été relayés et diffusés, parfois en direct et souvent suivis par des milliers de personnes, sur des réseaux sociaux comme Snapchat ou TikTok. Dès le 30 juin, Emmanuel Macron en avait d'ailleurs appelé à leur « esprit de responsabilité », leur demandant de supprimer les contenus les plus sensibles.