France : non, l'État n'a pas coupé Internet dans les quartiers à la suite des émeutes

Jeune, dynamique et moderne, Emmanuel Macron n'a en effet pas hésité à sortir une vieille rengaine conservatrice quant à la cause de ces émeutes. Selon lui, l'origine de celles-ci est à chercher du côté des réseaux sociaux et de leurs « partners in crime », les jeux vidéo. S'il est indéniable que les plateformes sociales jouent un rôle dans l'organisation du mouvement de contestation, elles existaient déjà du vivant de Nahel sans embraser une partie de la France pour autant.