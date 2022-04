Voici les principales mesures pour le numérique des programmes de Macron et Le Pen

Que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, un seul mot d'ordre revient sur la table : la souveraineté numérique face aux géants mondiaux que sont Amazon, Google, Microsoft ou les géants chinois. Emmanuel Macron veut continuer la construction d'un grand Cloud de l’État et ses politiques mises en place. Les structures publiques peuvent faire héberger des données sur des logiciels américains mais via des structures répondant aux lois européennes (Orange, Thalès etc). Un système de régulation via l'Europe donc, pour les données hébergées dans le Cloud.