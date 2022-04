L’État français lance France transfert, son alternative à WeTransfer

Il permet l'envoi et la réception sur ordinateurs, mobiles et tablettes, entre ministères, administrations territoriales et autres, de dossiers et de fichiers allant jusqu'à 20 go pour les premiers et 2 go pour les seconds. France transfert fonctionne peu ou prou de la même façon qu'un WeTransfer à quelques exceptions près, sécurité des échanges oblige : on y dépose un ou plusieurs fichiers / dossiers, on rentre les adresses mail des destinataires ou on demande un lien de partage pour l'envoyer. L'outil ne prend en compte que les emails des agents de la fonction publique.