Vous aussi, vous vous envoyez des e-mails à vous-même pour stocker vos documents ? Google a peut-être une autre solution

Ces solutions semblent être les plus simples pour s’envoyer des photos ou des fichiers. Pourtant, cela semble un peu étrange, en 2022, de taper sa propre adresse mail et d’apposer un titre laconique du genre « photo passeport » ou « doc URSSAF ». À cet effet, Google innove en proposant à ces utilisateurs le passage au Self Share, que l’on traduit aisément par « partage pour soi-même ».