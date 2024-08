WeTransfer annonce aujourd'hui une nouvelle option pour rallonger de 30 jours le délai avant lequel le lien de partage arrivera à expiration. Baptisée Save For Later, cette fonctionnalité n'est disponible qu'au travers de la version mobile du service. Cela signifie donc que pour en profiter il sera non seulement nécessaire de l'installer sur votre smartphone iOS ou Android mais également de créer un compte utilisateur.