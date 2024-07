Avec Uploads, pCloud veut optimiser vos chargements ponctuels de fichiers

À l'heure actuelle, la mise en ligne de fichiers via glisser-déposer dans l'explorateur de fichiers du système utilise l'espace de stockage local pour effectuer une mise en cache durant le temps de transfert. Cette méthode permet d'assurer une stabilité lors du processus de chargement. En revanche, selon pCloud, il arrive parfois que le disque local n'arrive pas à gérer correctement cette mise en cache ; et c'est notamment le cas lorsque le fichier est lourd ou lorsqu'on essaie de charger plusieurs dizaines de documents d'une traite. Cette stabilité peut également se traduire par un temps de synchronisation plus long.

Disponible au sein de la dernière version de son client sur macOS, Windows et Linux, Uploads permet donc des transferts directs vers le dossier de son choix sans passer par la moulinette de synchronisation classique. En pratique cela permet par exemple de sauvegarder rapidement une archive ZIP stockée sur une clé USB externe.