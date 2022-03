Cybersécurité et souveraineté numérique : les candidats à la présidentielle dévoilent leurs propositions

De son côté, l'ex-chroniqueur Éric Zemmour pointe du doigt la dépendance de la France vis-à-vis des entreprises étrangères, dans les domaines du Cloud et de la cybersécurité. Le candidat Reconquête veut ainsi développer une offre souveraine dans les deux domaines. Il détaille son idée de financement de partenariats de recherche avec les entreprises Cloud et cyber ; sa volonté d'augmenter la communauté publique pour multiplier les investissements en R&D des entreprises innovantes ; et la promulgation d'une loi qui permettrait d'héberger et sécuriser dans des solutions dites « souveraines » les « données publiques et privées régies par l'IGI 1300 ("Secret" et "Très secret") ou définies sensibles par la CNIL ».