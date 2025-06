En matière de surveillance, les intentions d’Europol sont de plus en plus claires. En janvier dernier, déjà, sa directrice Catherine De Bolle relançait les appels à un affaiblissement du chiffrement pour faciliter les enquêtes criminelles, au nom d’une « responsabilité sociale » des grandes plateformes. Six mois plus tard, l’agence revient à la charge avec un nouvel angle d’attaque : l’encadrement strict – et potentiellement généralisé – des métadonnées. Une requête qui, sous couvert d’efficacité opérationnelle, pourrait fragiliser un peu plus encore l’équilibre entre sécurité intérieure et libertés fondamentales.