Les communications chiffrées se retrouvent à nouveau au cœur du débat. Catherine De Bolle, directrice d’Europol, affirme que les technologies de chiffrement déployées par les géants de la tech compliquent considérablement les enquêtes criminelles et empêchent de lutter efficacement contre des menaces graves. Au forum de Davos, elle a appelé à une coopération plus étroite avec ces entreprises pour permettre un accès encadré aux messages chiffrés. Une position qui illustre les tensions persistantes entre les besoins des forces de l’ordre et les droits à la vie privée des utilisateurs et utilisatrices.