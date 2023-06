Le démantèlement du réseau chiffré EncroChat aboutit à un nombre record de 6 500 arrestations

Les chiffres, monstres, témoignent de l'ampleur d'EncroChat. Sous le coup d'une enquête en 2018 menée par les autorités françaises et néerlandaises, le réseau criminel utilisait du matériel et surtout des logiciels chiffrés pour éviter le pistage des communications, et avait pris une stature internationale. À la suite des investigations appuyées par Europol, il avait été démantelé en 2020. Depuis, les autorités judiciaires et répressives françaises, bataves, ainsi qu'Europol et Eurojust, ont traqué sans relâche les personnes impliquées dans ce réseau. Un premier bilan, musclé, a été fait ce mardi.