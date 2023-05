La mafia italienne sait vivre avec son temps, la preuve, elle utilise des smartphones chiffrés

Si les détails de l'enquête révélés par Motherboard sont très croustillants, le mode opératoire des criminels ne semble pas particulièrement révolutionnaire, du moins pour quiconque a passé un peu trop de temps à regarder Netflix. À un détail près : leurs méthodes de communication. C'est un point essentiel et fragile pour toute organisation, criminelle ou non, et la 'Ndrangheta n'échappe pas à la règle.