Une fuite révèle comment le FBI a vendu des téléphones hyperprotégés à la mafia … pour la surveiller

L'année dernière, le FBI a révélé l'opération ANOM Trojan Shield (en français : Bouclier de Troie), active de 2018 à 2021. Elle était le fruit d'une collaboration entre les forces de l'ordre de plusieurs pays et visait à s'infiltrer dans les communications privées des criminels grâce à une application, ANOM. Celle-ci avait été présentée comme un service de protection qui sécurisait les communications et avait été commercialisée auprès de criminels de groupes organisés.

En réalité, l'application ne sécurisait pas seulement les messages, elle les redirigeait aussi vers le FBI, qui les interceptait. Ainsi, plus de 800 criminels et suspects ont été arrêtés, dont des membres de la mafia italienne en Australie, de la mafia albanaise et des dealers de drogues dures.