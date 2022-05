Près de 3 milliards de smartphones peuvent être surveillés par cette entreprise (très discrète)

Quel est le pouvoir réel d’A6 ? On en apprend plus grâce aux documents récupérés, qui proviennent d'une présentation interne à la société. Notons que son logiciel offre une vue satellite et permet de suivre différents appareils entrant et sortant d’un lieu ou de connaître l’historique des points de position d’un appareil précis en cliquant dessus.