Une messagerie chiffrée du FBI, baptisée ANoM, a permis un énorme coup de filet contre le crime organisé

En fin de compte, ce sont plus de 18 pays qui ont travaillé avec le FBI et l'AFP dans cette opération, l'application s'étant étendue un peu partout dans le monde. Dans son communiqué, l'AFP s'est félicitée de la réussite d'Operation Ironside, qui a permis d'arrêter plus de 224 suspects en Australie ainsi que la saisie de 3,7 tonnes de drogues, près de 35 millions de dollars en cash et « des actifs qui devraient se chiffrer en millions de dollars ». D'autres arrestations et saisies de drogues ont eu lieu dans le monde après cette opération, sans que les pays concernés soient précisés.