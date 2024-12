Cette année, les enquêteurs d'une task force franco-néerlandaise sont parvenus à infiltrer Matrix pour suivre des conversations en direct. Plus de 2,3 millions d'échanges en 33 langues ont été interceptés, certains étant « liés à des crimes graves tels que le trafic international de stupéfiants, d'armes et le blanchiment d'argent », ont communiqué Interpol et Eurojust, l'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne. Plus de 8 000 utilisateurs ont été exposés.