La proposition de loi, désormais amputée de son article le plus controversé, sera débattue en séance plénière le 17 mars prochain. D'autres dispositions sensibles, comme l'activation à distance des micros et caméras d'appareils connectés et le mécanisme de « dossier-coffre » limitant l'accès aux preuves pour la défense, ne manqueront pas d'être encore discutés.