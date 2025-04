En mode AmneziaWG, NymVPN ne décroche pas la palme des performances… mais il s’en sort très honorablement, avec des débits stables et une latence contenue sur les serveurs les plus proches. En France, on atteint en moyenne 295 Mb/s en téléchargement et 238 Mb/s en envoi, pour un ping de 40 ms. Des résultats très corrects, même si on reste loin du débit brut sans VPN (plus de 900 Mb/s). Le Royaume-Uni suit la même tendance, avec des vitesses élevées et une latence modérée.

Côté transatlantique, les performances s’effritent logiquement : un peu moins de 300 Mb/s vers les États-Unis, mais une latence qui grimpe à 173 ms. Le Japon, plus éloigné encore, tombe à 113 Mb/s, avec un ping contenu à 147 ms. Rien d’anormal à ce niveau : plus la passerelle est distante, plus le réseau met de temps à acheminer les paquets.